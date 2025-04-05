هيئة الإعلام ووزارة الثقافة تبحثان تحقيق البرامج الثقافية المشتركة

2025-04-05 21:55:02 - المصدر: واع

بغداد – واعبحث رئيس هيئة الإعلام والاتصالات نوفل أبو رغيف، اليوم السبت، مع وكيل وزارة الثقافة والسياحة والآثار للشؤون الثقافية فاضل البدراني تحقيق البرامج الثقافية المشتركة.وذكر بيان للهيئة، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه "شروعًا في تفعيل التعاون بين المؤسسات الثقافية والإعلامية، استقبل رئيس هيئة الإعلام والاتصالات نوفل أبو رغيف، في مقر الهيئة ببغداد، وكيل وزارة الثقافة والسياحة والآثار للشؤون الثقافية فاضل البدراني".وأضاف البيان، أنه "جرى- خلال اللقاء- بحث تنسيق الجهود بين الهيئة ووزارة الثقافة لدعم المحتوى الثقافي في وسائل الإعلام وتعزيز حضور الهوية الثقافية في الفضاء الرقمي، ومناقشة المبادرات المشتركة في مجالات التدريب والتأهيل الإعلامي والثقافي".وأكد أبو رغيف، "أهمية التكامل بين الثقافة والإعلام"، مشيرًا إلى، أن "المرحلة المقبلة ستشهد تعاونًا مباشرًا مع وزارة الثقافة لتنفيذ برامج نوعية تسهم في ترسيخ الوعي الوطني وتعزيز الهوية الثقافية العراقية".من جانبه، أعرب البدراني عن "دعمه لهذه الرؤية"، مؤكدًا، "استعداد الوزارة لتفعيل مشاريع التعاون الثقافي والإعلامي داخل العراق وخارجه، والعمل المشترك في مجالات الإنتاج والتدريب والتأهيل".