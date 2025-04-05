اجتماع وزاري استثنائي للمجلس الاقتصادي العربي الاثنين تحضيرا لقمتي بغداد

2025-04-05 22:00:55 - المصدر: كونا

القاهرة - 5 - 4 (كونا) -- أعلنت جامعة الدول العربية اليوم السبت أنه تقرر عقد دورة غير عادية على المستوى الوزاري للمجلس الاقتصادي والاجتماعي بعد غد الاثنين على أن يسبقه يوم غد الأحد اجتماع لكبار المسؤولين برئاسة البحرين.وقالت الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بالجامعة السفيرة هيفاء أبو غزالة في تصريحات صحفية إن هذه الاجتماعات تأتي لدراسة واعداد مشروع جدول أعمال الملف الاقتصادي والاجتماعي لمجلس الجامعة على مستوى القمة الدورة العادية الـ 34 ومشروع جدول أعمال القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية في دورتها الخامسة التي تعقد في العراق بالتزامن مع القمة العربية العادية المقرر عقدهما في العراق 17 مايو المقبل.وأضافت أن مشروع جدول الأعمال يتضمن عددا من المبادرات والمشروعات التنموية والاقتصادية والاجتماعية التي قدمها الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط التي تخدم المواطن العربي منها خطة التطوير الشاملة لمنظومة التعليم الفني والمهني في الدول العربية بوابة التنمية والإطار الاستراتيجي وخطة العمل التنفيذية للبرنامج الإقليمي للتمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة العربية والتمويل المستدام في المنطقة العربية.من جانبه قال الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية السفير على المالكي في تصريح آخر إن مشروع جدول الأعمال يشمل عددا من الموضوعات ضمن الجوانب الاقتصادية للملف الملف الاقتصادي والاجتماعي للقمتين وفى مقدمتها تقرير الأمين العام عن العمل الاقتصادي والاجتماعي التنموي العربي المشترك والتقدم المحرز في استكمال متطلبات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.وأضاف أن التقرير يتضمن كذلك إقامة الاتحاد الجمركي العربي والخطة التنفيذية للاستراتيجية العربية للأمن المائي في المنطقة العربية لمواجهة التحديات والمتطلبات المستقبلية للتنمية المستدامة 2030 - (المحدثة) ومبادرة الامين العام الجامعة الدول العربية تحت عنوان: المبادرة العربية للذكاء الاصطناعي نحو ريادة تكنولوجية وتنمية مستدامة وبند حول الاستراتيجية العربية للأمن الغذائي 2025 -2035.وتابع المالكي أن مشروع جدول الأعمال يتضمن عددا من البادرات والمقترحات المقدمة من بعض الدول العربية منها مبادرة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية حول الاقتصاد الأزرق كوسيلة لحل مشكلة الغذاء والطاقة في العالم العربي وكذلك المقترحات المقدمة من عدد من الدول الاعضاء. (النهاية) م ف م / ه س ص