صدمة في كركوك.. تعذيب صبي بالسكين والضرب على يد زوج والدته

2025-04-05 22:02:03 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر في الشرطة المحلية بمحافظة كركوك، يوم السبت، بتعرضصبي لتعذيب شديد على يد زوج والدته وإجباره على التسول في التقاطعات جنوبي المحافظة.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، أن "دورية لشرطة نجدة كركوك رصدت حالةإنسانية مؤلمة لطفل يُدعى أمجد، يبلغ من العمر 12 عاماً، يبيع الماء عند أحد تقاطعاتحي الواسطي جنوبي كركوك، وأثار سلوكه الغريب وهو يحكّ جسده باستمرار، الشكوكلدى منتسبي الدورية التي قامت على الفور بالحديث مع الطفل لمعرفة أسباب مرضه".

وأضاف، أن "الدورية قامت بفحص الصبي وتبيّن وجود آثار تعذيب واضحة على جسده، وخلالالتحقيق، أفاد أمجد بأنه يُجبر يومياً على تسليم 30 ألف دينار، وفي حال لم يفعل، يتعرضللتعذيب من قبل زوج والدته باستخدام السجائر، والسكين الحار، والضرب بـ(الصوندة)".

وتابع المصدر، أنه "تم تسليم الطفل إلى قسم العنف الأسري لمتابعةحالته واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحمايته وفتح تحقيق للوصول الى زوج والدتهوعائلته والتحقيق معهم".