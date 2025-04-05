مستشار ترامب يقلل من أهمية الاضطرابات في السوق.. وماسك ينتقده

2025-04-05 22:02:42 - المصدر: الاقتصاد نيوز

قلّل كبير مستشاري الرئيس الأميركي دونالد ترامب للتجارة والصناعة، بيتر نافارو، من شأن موجة البيع الحادة في السوق التي أثارها فرض ترامب للرسوم الجمركية، متعهداً بتعافي الأسهم وازدهارها قريباً. وصرح نافارو لشبكة CNN يوم السبت قائلًا: سيصل السوق إلى قاعه قريباً، ومن ثم سنشهد طفرة صعودية، وسيصل مؤشر داو جونز إلى 50,000 نقطة خلال فترة ولاية ترامب. وأضاف: سيشهد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 انتعاشاً واسع النطاق، وسترتفع الأجور والأرباح، وستكون الحياة جميلة هنا في أميركا. انخفض مؤشر داو جونز الصناعي بمقدار 2,231.07 نقطة يوم الجمعة، وهو أكبر انخفاض له منذ يونيو 2020 خلال جائحة كوفيد19. ويأتي هذا بعد انخفاض قدره 1,679 نقطة يوم الخميس، ويمثل المرة الأولى على الإطلاق التي يخسر فيها أكثر من 1,500 نقطة في يومين متتاليين. انخفض مؤشر SP 500 بنسبة 10 في يومين، وهو الآن منخفض أكثر من 17 عن أعلى مستوى له مؤخراً. ماسك ينتقد نافارو واليوم، استهدف إيلون ماسك بيتر نافارو، في الوقت الذي يواصل فيه كبير مستشاري ترامب التجاريين الدفاع عن الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس. وكتب ماسك في منشور على منصة إكس X، رداً على منشور على منصة التواصل الاجتماعي نشره مستخدم يُشيد بمؤهلات نافارو: شهادة الدكتوراه في الاقتصاد من جامعة هارفارد أمر سيء، وليس جيداً. وقال ماسك، الذي يشارك فريقه في مشروع إدارة الكفاءة الحكومية DOGE في جهود مثيرة للجدل لخفض الإنفاق الفيدرالي، بما في ذلك تسريحات جماعية للعمال، إن نافارو لم يبنِ شيئاً يُذكر. أفادت شبكة NBC News هذا الأسبوع أن مؤسس شركة SpaceX الملياردير، الذي كان صوتاً مؤثراً خلال الأيام الأولى من إدارة ترامب، قد يغادر الإدارة في الأشهر المقبلة. ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام