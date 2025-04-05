2025-04-05 23:00:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفادت مصادر مطلعة، يومالسبت، بأن رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، سيزور العراق خلال الأيام المقبلة،لبحث جملة من القضايا أبرزها شراء النفط العراقي بـ"سعر تفضيلي".

وقالت المصادر لوكالة شفق نيوز، إن"سلام سيناقش مع الحكومة العراقية، خلال زيارته التي تستمر ليومين، جملة منالقضايا والملفات المهمة من بينها موضوع وقف إطلاق النار، ودعم العراق لحكومةلبنان ايضا عبر شراء النفط بأقل من التسعيرة الدولية (سعر تفضيلي)".

وتابعت "كما سيتم بحث توسيعنطاق التعاون والتبادل التجاري بين البلدين، إلى جانب مناقشة ملف سوريا والحدودالمشتركة معها".

وقد تسلم رئيس اللبناني العماد جوزيفعون، يوم الأربعاء الماضي، دعوة رسمية من رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السودانيلزيارة بغداد.

وبحسب وكالة الأنباء اللبنانيةالرسمية، فإن عون تسلم الدعوة من القائمة بأعمال السفارة العراقية في لبنان ندىكريم مجول، وتتضمن الرسالة دعوة رسمية للرئيس عون لزيارة العراق بهدف "البحثفي سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين".