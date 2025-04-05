الداخلية العراقية: المهندس بشير لم يتعرض للضرب من الشرطة والوزير أمر بتوقيف اللواء عباس

2025-04-05 23:00:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ كشفت وزارة الداخلية العراقية، مساء اليومالسبت، ملابسات الحادثة التي تعرض لها "المهندس بشير خالد" في بغداد، وبينما ذكرت أن بشير لم يتعرض للضرب من الشرطة والوزير عبد الأمير الشمري أمر بتوقيف مدير رواتب الشرطة الاتحادية اللواء عباس علي التميمي، أشارت إلى أنها تتعرض إلى "هجمة واضحة تستهدف إنجازاتها".

وقال المتحدث باسم الوزارة العميد، مقداد ميري،في مؤتمر صحفي حضره مراسل وكالة شفق نيوز، إن "وزارة الداخلية لم تكن شفافة تجاهما يدور من جرائم وأحداث كما هي الآن، وأن الوزارة لليوم الثالث على التوالي تتعرضلهجمة واضحة تستهدف إنجازاتها، والموتمر الصحفي اليوم يتعلق بحادث (المهندس بشير خالد)الذي وقع يوم 27 من الشهر الماضي في بغداد".

وأوضح ميري، أن "المهندس بشير لم يتعرض إلىالضرب من قبل الشرطة، بل هي كانت مشاجرة واضحة المعالم".

من جهته، ذكر وكيل وزارة الداخلية لشؤون الشرطة، الفريقهادي رزيج، في المؤتمر نفسه، أن "التحقيق مستمر لمعرفة ملابسات القضية ومدى قرابةالمدعو بشير واللواء عباس".

وبين رزيج، أن "المهندس بشير وصل إلىالسجن وكان في حالة إغماء، وحصل عليه اعتداء في سجن (الجعيفر) من قبل الموقوفين والأسماءمثبتة لدينا".

وعن ملابسات الحادث، شرح رزيج، أن "في الساعة 11 مساءً من ليلة 27من الشهر الماضي، حضر المدعو بشير إلى (مجمع الأيادي السكني) بحجة أنه مدعو على وجبةسحور، وحاول الدخول إلى المجمع أكثر من مرة حتى قرابة الساعة الثالثة فجراً، لكنتم منعه من قبل العناصر الأمنية المكلفة بحماية المجمع، ثم عمد إلى تسلق السياج ومنثم تسلق سطح البناية وتوجه الى شقة اللواء عباس للدخول إليها، وأن اللواء ادعى أنه لا يعرف المهندس بشير ولا تربطهأي علاقة به".

وأوضح، ان "في تمام الساعة 2:45 فجراً دخل بشير إلى المجمععن طريق السياج وتسلق واجهة المبنى ووصل إلى العمارة رقم 11 التي يسكنها اللواء المنسوب إلى قيادةالشرطة الاتحادية، وبعدها بقى يتجول في مدخل الشقة، بعدها وقعت المشادة بين اللواءعباس وأولاده والمهندس بشير، وأثناء المشاجرة حصل تشابك بالأيدي وضرب بين الطرفين، وعلىإثرها تم استدعاء أمن المجمع وأخذ الإفادة وتقرر إيقاف المدعو المهندس بشير وفق المادة228 وفق قانون العقوبات العراقية".

وأكمل، "بعدها تم نقل المهندس بشير إلى المستشفىلتلقي العلاج، ومن ثم تمت إعادته إلى مركز شرطة حطين، وكان بحالة هستيرية وعصبية، وقام بفعال غير مقبولة، وكذلك منع من دخول الطعام إلىالموقوفين داخل السجن، لتتم بعدها إحالته إلى السجن المركزي - مركز شرطة الجعيفر، وتمإيداعه في أحد القاعات، لكنه تصرف بشكل عشوائي وحصل عليه اعتداء من قبل الموقفين داخلسجن الجعيفر بعد يومين من تاريخ إيداعه في السجن".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الداخلية، أن وزير وزير الداخلية عبد الأمير الشمري يتابع مجريات الحادث الذي تعرض له المواطنبشير خالد لطيف بدقة للوقوف على الإجراءات المتخذة.

وأضافت في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "الشمريزار مع عدد من قادة الوزارة المواطن وهو يرقد في المستشفى لمتابعة حالته الصحية، واستمعمن الطبيب المشرف الى شرح موجز عن وضعه الحالي، كما التقى بذوي المواطن وأكد لهم أنالإجراءات القانونية سيتم اتخاذها وفق السياقات المعتمدة للوصول إلى حقيقة ما جرى خلالهذا الحادث".

وتابع البيان، "كما أجرى وزير الداخلية زيارةالى مركز شرطة حطين الذي توجد فيه تفاصيل الدعوة، واطلع على سير إجراءات التحقيق بالحادث،مشدداً على أهمية إعطاء الحق الى أصحابه ومحاسبة المقصرين في أداء واجباتهم في حالثبت تقصير أي شخص مهما كان منصبه او الرتبة التي يحملها، كون القانون فوق الجميع مندون استثناء".