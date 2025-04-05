ماسك يريد إلغاء الرسوم الجمركية بين الولايات المتحدة وأوروبا

2025-04-05 23:10:11 - المصدر: الاقتصاد نيوز

صرح الملياردير ورئيس إدارة الكفاءة الحكومية، إيلون ماسك، السبت بأنه يريد نظاماً خالياً من الرسوم الجمركية بين الولايات المتحدة وأوروبا، من شأنه أن يُنشئ فعلياً منطقة تجارة حرة. وقال ماسك لنائب رئيس الوزراء الإيطالي ماتيو سالفيني يوم السبت خلال فعالية افتراضية لرابطة الدول المستقلة في إيطاليا، وذلك بعد أيام من فرض الرئيس الأميركي دونالد ترمب رسوماً جمركية أدت إلى انهيار الأسواق العالمية: من الأفضل، من وجهة نظري، أن تنتقل كل من أوروبا والولايات المتحدة إلى وضع خالٍ من الرسوم الجمركية. هذا ما آمل أن يحدث. وقال ماسك في نهاية المطاف، آمل أن يتم الاتفاق على ضرورة أن تتحرك أوروبا وأميركا بشكل مثالي، في رأيي، نحو رسوم جمركية صفرية، مما يؤدي فعلياً إلى إنشاء منطقة تجارة حرة بين أوروبا وأميركا الشمالية. ورداً على سؤال من زعيم حزب الرابطة ماتيو سالفيني، قال ماسك إنه يأمل أيضاً في رؤية قدر أكبر من حرية التنقل بين أوروبا والولايات المتحدة. وعبر ماسك مراراً عن دعمه للأحزاب اليمينية في أنحاء أوروبا. وأضاف إذا كان الناس يرغبون في العمل في أوروبا أو يرغبون في العمل في أميركا الشمالية، فيجب السماح لهم بذلك من وجهة نظري. وأردف قائلاً بالتأكيد أنصح الرئيس بذلك. ويوم الأربعاء الماضي، أعلن ترامب عن معدلات الرسوم الجمركية الانتقامية التي ستُفرض على أكثر من 180 دولة ومنطقة، بما في ذلك بعض دول الاتحاد الأوروبي، في إطار سياسته التجارية الجديدة الشاملة. ونشر ترامب والبيت الأبيض سلسلة من الرسوم البيانية على وسائل التواصل الاجتماعي توضح بالتفصيل معدلات الرسوم الجمركية التي تزعم الإدارة أن الدول الأخرى تفرضها على المنتجات الأميركية، مشيرين إلى ما وصفوه بـ التلاعب بالعملة والحواجز التجارية التي تستخدمها هذه الدول. ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام