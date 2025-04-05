2025-04-05 23:18:04 - المصدر: ايشان

كشف فرهاد علاء الدين مستشار رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم السبت، عن زيارة مرتقبة لوفد تجاري أميركي رفيع المستوى، لبحث عدد من الملفات المشتركة بين البلدين. وقال علاء الدين في تصريحات نقلها موقع “الحرة”، إن “العراق ينتظر زيارة وفد تجاري أميركي رفيع المستوى يتكون من ممثلين عن وزارة التجارة الأميركية، وعدد من كبرى الشركات […]

ظهرت المقالة مستشار السوداني: وفد تجاري أميركي رفيع المستوى سيزور العراق الأسبوع الحالي أولاً على ايشان.



