ديالى والبصرة.. إصابة شخص بطلق ناري ووفاة أب بعد مشاجرة مع أولاده

2025-04-05 23:20:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفادت قيادة شرطة محافظةديالى، يوم السبت، بإصابة شخص نتيجة مشاجرة مسلحة، فيما توفي أب بعد شجار مع أولادهفي محافظة البصرة.

وقالت قيادة شرطة ديالى، في بيان وردلوكالة شفق نيوز، إن "الأخبار التي تحدثت عن محاولة اغتيال مواطن في مدخل منطقةالعزات وسط مدينة بعقوبة، غير صحيحة، وما جرى هو مشاجرة أثر خلاف قديم، أدت لإصابةشخص".

وأضافت "تم القبض على الطرفالأول للمشاجرة الذي استخدم الطلق الناري وضبط السلاح الذي بحوزته، والطرف الثانيللمشاجرة تم نقله للمستشفى لتلقي العلاج، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونيةلإكمال التحقيق ومحاسبتهما وفق القانون".

إلى ذلك، أفاد مصدر في محافظةالبصرة، لوكالة شفق نيوز، أن "مشاجرة جرت بين أب وأولاده في قضاء الزبير غربيالمحافظة".

وأضاف أن "الأب، وخلالالمشاجرة، تعرض إلى جلطة، أدت لوفاته في الحال"، مبينا أن "قوة أمنيةطوقت موقع المشاجرة، وتم نقل الأب إلى الطب العدلي".