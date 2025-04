2025-04-05 23:30:07 - المصدر: جريدة المدى

متابعة/ المدى أبدت الجمهورية الإسلامية الإيرانية، استعدادها لأي حرب قد تحصل، بالتزامن مع التهديدات الأمريكية بشن ضربة على إيران إذا لم يتم التوصل لاتفاق بشأن البرنامج النووي، فيما قال الحرس في إيران، إن طهران تعلّمت طرق التغلب على العدو. وقال قائد الحرس الثوري الإيراني، اللواء حسين سلامي: “لن نكون البادئين بالحرب لكننا مستعدون لأي حرب […]

