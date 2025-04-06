التربية تدعو الإدارات المدرسية وأقسام المديريات إلى الالتزام بالدوام الأحد

2025-04-06 01:05:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

وجّهت وزارة التربية، اليوم الأحد (6 نيسان 2025)، الإدارات المدرسية وأقسام المديريات العامة للتربية في عموم المحافظات، بالالتزام بالدوام الرسمي، واستئناف الحصص اليومية واستكمال المناهج الدراسية ضمن الجداول المقررة، كما كان معمولًا به قبل عطلة عيد الفطر.

وأكدت الوزارة في بيان تلقته "بغداد اليوم", على "أهمية انتظام الدوام واستكمال الحصص والمقررات الدراسية"، داعية الكوادر التعليمية إلى أداء مهامهم التربوية بشكل طبيعي.

ويأتي هذا التوجيه في وقت أعلنت فيه شريحة من الكوادر التعليمية نيتها الدخول في إضراب جزئي ابتداءً من يوم غد، احتجاجًا على تأخر الاستحقاقات المالية وتثبيت العقود، وسط تصاعد الدعوات النقابية للمطالبة بتحسين الأوضاع الإدارية والوظيفية.

ويُتوقع أن يشهد يوم غد حالة من التباين في الالتزام بالدوام، بين توجيه الوزارة وقرار بعض الملاكات بالامتناع عن العمل لحين الاستجابة لمطالبهم.