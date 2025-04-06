برشلونة يرفض هدية الريال ويتعثر أمام بيتيس

2025-04-06 01:10:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ فرض ريال بيتيس التعادل على برشلونة بنتيجة 1-1، في اللقاء الذي جمعهما مساء السبت على ملعب مونتجويك، ضمن منافسات الجولة الـ30 من الدوري الإسباني، ليشتعل الصراع على الصدارة مجددًا.

نجح برشلونة في افتتاح التسجيل مبكرًا عند الدقيقة السابعة، عبر جافي، بعد تمريرة من فيران توريس داخل منطقة الجزاء.

ورغم استحواذ برشلونة على الكرة خلال الشوط الأول، إلا أن بيتيس لم يتراجع، وتمكن من إدراك التعادل سريعًا في الدقيقة 17، بعد ركلة ركنية نفذها جيوفاني لو سيلسو، حولها المدافع ناتان دي سوزا برأسية رائعة داخل الشباك، مستغلًا سوء الرقابة الدفاعية.

بهذا التعادل، رفع برشلونة رصيده إلى 67 نقطة في صدارة الليغا، متفوقًا بأربع نقاط فقط على ريال مدريد، الذي تلقى خسارة مفاجئة أمام فالنسيا بنتيجة 2-1 في نفس الجولة، مما أعاد آمال الريال في المنافسة على اللقب.

أما ريال بيتيس، فرفع رصيده إلى 48 نقطة، ليواصل تمسكه بالمركز الخامس، في ظل صراع محتدم على المقاعد الأوروبية في الجولات المتبقية.