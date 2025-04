الفصائل تدخل «إنذار ج» بعد مشروع «تحرير العراق» من إيران

2025-04-06 01:20:07 - المصدر: جريدة المدى

بغداد/ تميم الحسن صدر «إنذار ج» للفصائل والجماعات المسلحة في العراق مع تصاعد التوتر بين طهران وواشنطن. ومنذ أشهر بدأت تلك الجماعات بعمليات "إخلاء"، بحسب مصادر مطلعة، فيما اختفت القيادات حتى الخط الثالث. «الفصائل" كانت قد أوقفت نشاطها بشكل كامل، نهاية تشرين الثاني الماضي، مع سريان الهدنة بين إسرائيل وحزب الله. ومع إرسال البنتاغون تعزيزات […]

