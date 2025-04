زهير الجزائري يتحدث عن سيرته الروائية في (أطراس)

2025-04-06 01:20:07 - المصدر: جريدة المدى

 متابعة المدى ضيفت قاعة أطراس أمس الاول الكاتب والصحفي زهير الجزائري، في محاضرة بعنوان السيرة والرواية، حضرها جمع غفير من المثقفين، قدم الجلسة الناقد والكاتب الزميل علاء المفرجي. وتحدث المفرجي في تقديمه للكاتب الجزائري قائلا: عرفت زهير الجزائري عندما كنت صبياً، يوم اقتنيت في منتصف السبعينيات روايته (المغارة والسهل) وفي نهاية السبعينيات وبعد اشتداد […]

