2025-04-06 01:20:07 - المصدر: جريدة المدى

 علي حسين قالوا في تسويغ جريمة تعذيب وقتل المهندس بشير خالد، إنها حادثة طبيعية، مجرد شجار بين السجناء ادى الى نهاية حياة مواطن بوحشية، وطالبتنا وزارة الداخلية بان نكون مع الصادقين، وان لا نتهم احد ضباطها الكبار بانه وراء جريمة تعذيب مواطن عراقي ذنبه الوحيد انه صدق شعار "الشرطة في خدمة الشعب".. بيان الداخلية […]

