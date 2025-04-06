باريس يضمن الفوز بلقب الدوري الفرنسي للمرة الرابعة على التوالي

2025-04-06 03:25:03 - المصدر: واع

متابعة - واعحسم فريق باريس سان جيرمان تتويجه بلقب الدوري الفرنسي 2024-2025 بالفوز 1-0 على ضيفه أنجيه، في الجولة 28 من المسابقة.سجل ديزيريه دوي هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 55، ليؤكد تتويج فريقه باللقب قبل ست جولات من انتهاء المسابقة.وحقق العملاق الباريسي اللقب للموسم الرابع على التوالي، وابتعد بصدارة الأكثر تتويجا باللقب برصيد 13 مرة، وخلفه سانت إيتيان (10 ألقاب).ورفع باريس سان جيرمان رصيده إلى 74 نقطة في الصدارة، يليه موناكو ب50 نقطة قبل مواجهة بريست في نفس الجولة، بينما تجمد رصيد أنجيه عند 27 نقطة في المركز 14.