انخفاض احتياطيات العراق من الذهب بعد بيعه سبائك في السوق المحلية

2025-04-06 10:00:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلن المجلس العالمي للذهب، يوم الاحد، عن انخفاض احتياطيات العراق من الذهب بمقدار 100 كيلوغرام.

ووفقاً لأحدث جدول نشره المجلس في شهر نيسان الجاري، واطلعت عليه وكالة شفق نيوز، فإن "العراق انخفضت حيازته من الذهب بمقدار 100 كيلوغرام من الذهب لتبلغ حيازته 162.6 طناً بعد أن كانت 162.7 طنا خلال الشهر الماضي وهي تمثل 14.5% من باقي احتياطاته الأخرى".

واضاف ان "العراق حافظ على المرتبة الـ 28 في القائمة من أصل 100 دولة مدرجة في الجدول"، مبينا أن "العراق جاء الرابع عربيا بعد السعودية ولبنان والجزائر".

كما أشار المجلس إلى أن "الولايات المتحدة الأمريكية تتربع على عرش باقي الدول بأكبر حيازة للذهب في العالم بواقع 8.133 آلاف طن، تليها ألمانيا 3.351 آلاف طن، ومن ثم جاءت إيطاليا 2.451 ألف طن، فيما تذيلت أيسلندا بطنين".

ويعود النقص في احتياطيات الذهب لدى العراق بمقدار 100 كيلوغرام الى استخدامه محليا وبيعه على شكل سبائك ذهبية، وفقا للمراسل الاقتصادي لوكالة شفق نيوز.

يذكر أن المجلس العالمي للذهب يقع مقره في المملكة المتحدة، ويمتلك خبرة واسعة ومعرفة عميقة بالعوامل المسببة لتغير السوق، ويتكون أعضاؤه من أكبر شركات تعدين الذهب في العالم وأكثرها تقدماً.