جنايات واسط: الســجن المؤبد بــحق تـاجـر مـخدرات

2025-04-06 10:10:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - واسط

أصدرت محكمة جنايات واسط، اليوم الأحد (6 نيسان 2025)، حكما بالسجن المؤبد بحق تاجر مخدرات عن جريمة الاتجار بالمواد المخدرة.

وذكر إعلام القضاء في بيان تلقته "بغداد اليوم" أن "المدان ضبط بحوزته كيلو غرام وعشرة غرامات من مادة المثيل امفيتامين، إضافة إلى 210 أقراص مخدرة".

وأضاف أن "الحكم صدر بحقه استنادا لأحكام المادة 28/أولا من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017 وبدلالة مواد الاشتراك 47و48و49 من قانون العقوبات".