هل ستتأثر طهران برسوم ترامب الجمركية؟

2025-04-06 10:10:11 - المصدر: الاقتصاد نيوز

كشفت تقرير إيراني، الأحد، إن طهران لن تتأثر بالرسوم الجمركية العالية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بفضل السياسة الاقتصادية للبلاد التي ابتعدت عن واشنطن. وذكر التقرير الذي نشرته صحيفة فرهيختيغان، إن البيانات الجمركية الإيرانية تشير إلى أن بلدنا إيران لن يعاني من أي ضرر لحرب ترامب التعريفية ، حيث بلغت تجارتنا مع الولايات المتحدة خلال الـ 11 شهرًا حوالي 94 مليون دولار. وأوضح إن حصة تصدير إيران بلغت حوالي 200000 دولار، وكانت حصة الواردات من الولايات المتحدة 94 مليون دولار وفقًا لهذه البيانات، كانت صادرات إيران إلى الولايات المتحدة صفرًا منذ عام 1977، وهو ما يقرب من 100 مليون دولار سنويًا من 2001 إلى 2010. وأشار التقرير إلى إنه ورغم أن إيران لن تتضرر من تعريفة ترامب الأخيرة ، إلا أن الخبراء يحذرون التعريفات الثانوية التي ذكرها دونالد ترامب مؤخرًا ولفتت الصحيفة إلى أن تصريحات ترامب حول فرض التعريفات الثانوية ضد إيران هي خطة عقوبات السينانور المتطرف ليندسي جراهام ضد إيران. ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام