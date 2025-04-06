جنايات الرصافة: الإعدام بحق قتلة عائلة في مدينة الصدر

2025-04-06 11:05:02 - المصدر: واع

بغداد - واع

أعلنت محكمة جنايات الرصافة، اليوم الأحد، عن إصدار ثمانية أحكام بالإعدام بحق قتلة العائلة في مدينة الصدر

وذكر مجلس القضاء الأعلى في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) أن "محكمة جنايات الرصافة، أصدرت حكماً بالإعدام بحق ثلاثة مدانين من بينهم امرأة عن جريمة قتل عائلة في بغداد – مدينة الصدر مكونة من ثمانية أفراد بينهم أطفال".

وأضاف أنه "تم إصدار الحكم بحقهم وفقاً لأحكام المادة 406 /1 / أ/ج/ ح من قانون العقوبات وبدلالة مواد الاشتراك 47 و48 و49 منه".