مصرع شاب وإصابة شقيقه بانفجار لغم في إدارة سوران

2025-04-06 11:05:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفادت مديريةالدفاع المدني في إدارة سوران المستقلة بإقليم كوردستان، يوم الأحد، بمصرع شابوإصابة شقيقه بجروح، جراء انفجار لغم في قضاء سيدكان التابع لها.

وقال المتحدث باسمالمديرية كاروان ميراودلي، لوكالة شفق نيوز، إن "الحادث وقع في جبل قلەرش ضمنحدود القضاء، عندما توجه شقيقان إلى المنطقة الجبلية لغرض التنزه، فانفجر لغم منمخلفات الحروب، ما أدى إلى مصرع أحدهما، ويبلغ من العمر 28 عاماً، وإصابة الآخرالبالغ من العمر 27 عاماً".

وأضاف أن "الحادثةوقعت في منطقة تابعة لحدود قضاء سيدكان، وأن الجهات الأمنية اتخذت الإجراءاتاللازمة في موقع الحادث".

وصادف الرابع من الشهرالحالي، اليوم العالمي للتوعية بخطر الألغام، وفيه نشر الصليب الأحمر الدولي،تقريرا كشف فيه أن المساحة الملوثة بالألغام في العراق تعادل 300 ألف ملعب كرةقدم.