تطور لاحق.. الزاملي: اجتماع درجال وكاساس "مريب" وتم عبر واتساب

2025-04-06 11:05:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ كشف عضو الاتحاد العراقي لكرة القدم غالب الزاملي، يوم الأحد، عن تفاصيل وصفها بـ"المريبة" بشأن الاجتماع المغلق الذي جمع رئيس الاتحاد عدنان درجال بالمدرب الإسباني خيسوس كاساس، والذي خُصص لمناقشة فسخ العقد بين الطرفين.

وقال الزاملي لوكالة شفق نيوز، إن "درجال حاول إخفاء الاجتماع عن نوابه وأعضاء الاتحاد، وتم عقده عبر تطبيق (واتساب) بدلاً من منصة (زوم) الرسمية التابعة للاتحاد، ما أثار علامات استفهام حول شفافيته".

وبيّن الزاملي أن "الاجتماع جرى دون حضور أعضاء اللجنة المكلفة بمتابعة هذا الملف، وهم يونس محمود، محمد ناصر، رشا طالب، فيما كان المحامي جمال الأسدي هو الحاضر الوحيد لأسباب قانونية"، مشيراً إلى أن "عقد الاجتماع على (واتساب) حال دون تمكّن أي عضو من الدخول والاطلاع على تفاصيله".

وأوضح أن "درجال برّر استخدام تطبيق (واتساب) برغبة كاساس، وهو تبرير غير مقنع"، مضيفاً أن "الاجتماع المغلق بين الطرفين أثار شكوكاً وشبهات داخل الاتحاد بشأن بنود الاتفاق".

وكشف الزاملي عن مشادة وقعت خلال اجتماع الاتحاد يوم أمس، عندما طلب عضو الاتحاد كوفند عبد الخالق عرض تفاصيل الاجتماع أو تسجيله، ما أثار غضب درجال الذي تهجم عليه، وكاد الأمر يتطور إلى اشتباك بالأيدي لولا تدخل الأعضاء الحاضرين.

واختتم الزاملي تصريحه بالقول إن "العمل داخل الاتحاد يفترض أن يكون مشتركاً وبموجب اللوائح، وأن يكون جميع الأعضاء مطلعين على ما يحدث، باعتبارهم منتخبين من قبل الهيئة العامة، وذلك لتحقيق المصلحة العامة لكرة القدم العراقية".

وفي وقت سابق من اليوم، كشف عضو الاتحاد العراقي لكرة القدم فراس بحر العلوم، عن أهم محور دار بين درجال وكاساس خلال لقاء جمعهما قال إنه تم عبر منصة "زوم"، وأوضح أن "الاجتماع الذي جمع عدنان درجال و كاساس خص شروط الأخير مقابل موافقته على فسخ العقد والتوصل إلى حل يرضي الطرفين".

كما بين أن "كاساس وافق على فك التعاقد بالتراضي بشرط دفع الشرط الجزائي الذي كان مطلبه، وهو الشرط الأول والأهم مقابل موافقته لفسخ العقد بالتراضي".

وأضاف بحر العلوم، أن "كاساس طلب شرطاً ثانياً، هو صرف راتب شهر واحد لكل شخص من كادره التدريبي المساعد".

وكان الاتحاد العراقي لكرة القدم قد قرر، يوم أمس السبت، تأجيل مناقشة عدد من القضايا المتعلقة بمستقبل الكرة العراقية، وفي مقدمتها تسمية المدرب الجديد للمنتخب الوطني، إلى يوم غد الاثنين.