جنــايات الرصافة: الإعـدام بحق قــتلــة العائلة في مدينة الصــدر

2025-04-06 11:10:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أصدرت محكمة جنــايات الرصافة، اليوم الأحد (6 نيسان 2025)، ثمانية أحكام بالإعدام بحق ثلاثة مدانين عن جريمة قتـــل عائلة في مدينة الصدر بالعاصمة بغداد.

وذكر مجلس القضاء الأعلى في بيان تلقته "بغداد اليوم" أن "محكمة جنايــات الرصافة أصدرت ثمانية أحكام بـــالإعدام بحق ثلاثة مدانين من بينهم امرأة عن جريمة قتل عائلة في بغداد – مدينة الصدر مكونة من ثمانية افراد بينهم أطفال".

وأضاف المجلس أنه "هذه الأحكام صدرت بحق المدانين، وفقا للمادة 406 /1 / أ/ج/ ح من قانون العقوبات وبدلالة مواد الاشتراك 47 و 48 و 49 منه".