مصرع شاب وإصابة شقيقه بانفجار لغم ارضي في أربيل

2025-04-06 11:10:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - اربيل

كشفت مديرية شؤون الألغام في أربيل، اليوم الاحد (6 نيسان 2025)، عن مصرع شخص وإصابة آخر جراء انفجار لغم في المحافظة.

وقال مدير إعلام المديرية، رابر أنور، في تصريح للإعلام الكردي وتابعته "بغداد اليوم" ، إن "شخصاً لقي مصرعه وأصيب آخر جراء لغم أرضي في سفح جبل (قَلَرَش) بقضاء سيدكان".

وأوضح أن "القتيل يدعى (محمد هَيني) ويبلغ من العمر 28 عاماً، والمصاب شقيق القتيل ويدعى (صفوان هيني) ويبلغ من العمر 27 عاماً"، مؤكداً أن "الحادث وقع في حقل مسيج للألغام".