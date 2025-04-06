عدد المليارديرات يتجاوز 3000 لأول مرة في 2025

2025-04-06 11:10:11 - المصدر: الاقتصاد نيوز

تجاوز عدد المليارديرات حول العالم 3000 شخص لأول مرة في عام 2025، بثروات نحو 16.1 تريليون دولار، وفقاً لقائمة فوربس العالمية للمليارديرات الصادرة اليوم. لم تتأثر ثروات المليارديرات بالأزمات العالمية، بل ارتفعت خلال جائحة كوفيد19، مع ارتفاع أسهم التكنولوجيا. وبينما تجاوز عدد المليارديرات حاجز 3000 شخص تدريجياً، ارتفعت ثروة المليارديرات مجتمعةً عن مستوياتها في عام 2021، مما يعني أن الملياردير الفرد أصبح أكثر ثراءً في المتوسط. وفي عام 2025، ومع استمرار تأثر الأسواق بالاضطرابات العالمية وانعدام الأمن، شهدت ثروة المليارديرات ارتفاعاً ملحوظاً آخر. نادي الـ 100 مليار دولار كان لديه رقم قياسي بلغ 15 عضواً اعتباراً من عام 2025، بينما امتلك 3 أشخاص أكثر من 200 مليار دولار وقت إصدار القائمة الجديدة مطلع إبريل الجاري إيلون ماسك وجيف بيزوس ومارك زوكربيرغ. وكان لدى الولايات المتحدة رقم قياسي بلغ 902 مليارديراً، أي ما يقرب من ثلث جميع مليارديرات العالم. وتلتها الصين بـ 516 مليارديراً بما في ذلك هونغ كونغ متقدمة على الهند بـ 205. بينما تمت إضافة 288 مليارديراً إلى القائمة هذا العام، بما في ذلك أول ملياردير من ألبانيا. ومن بين الجدد في القائمة أيضاً المشاهير بروس سبرينغستين وأرنولد شوارزنيغر وجيري سينفيلد بالإضافة إلى مؤسس شيبوتلي، ستيف إلز. وبلغت ثروة المليارديرات البالغ عددهم 3028 مليارديراً هذا العام 16.1 تريليون دولار، أو 5.3 مليار دولار لكل منهم. وهذا على النقيض من عام 2013، عندما بلغ متوسط ​​ثروة المليارديرات 3.8 مليار دولار فقط. في حين يشكل المليارديرات قمة عدم المساواة في الثروة العالمية، فإنهم أنفسهم يظهرون توزيعاً غير متكافئ للثروة، حيث تبلغ قيمة ثروة الـ 15 مليارديراً المذكورين في أعلى القائمة 2.4 تريليون دولار مجتمعة، وهو ما يزيد عن ثروة 1500 ملياردير في أسفل القائمة مجتمعين. ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام