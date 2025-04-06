ارتفاع طفيف في مؤشر نشاط التجزئة بالصين خلال أبريل

2025-04-06 11:10:11 - المصدر: الاقتصاد نيوز

سجل مؤشر نشاط التجزئة في الصين ارتفاعًا طفيفًا خلال أبريل ليصل إلى 50.5، بزيادة قدرها 0.3 نقطة مئوية مقارنة بمستواه في مارس الماضي، وفقًا لبيانات رسمية صدرت عن غرفة التجارة الصينية اليوم الأحد. وذكرت الغرفة أن بيئة تشغيل سوق التجزئة واصلت التحسن، وهو ما انعكس بشكل مطرد على حيوية السوق الاستهلاكية. وأظهرت البيانات أن مؤشر نشاط قطاع تجارة السلع بلغ 50.1 خلال أبريل، مرتفعًا بـ0.2 نقطة مئوية على أساس شهري، فيما ارتفع مؤشر نشاط قطاع تجارة التأجير إلى 52.7، بزيادة 1.3 نقطة مئوية. أما قطاع التجارة الإلكترونية، فاستقر مؤشر نشاطه عند 50.1، دون تغيير عن الشهر السابق، وفق وكالة شينخوا. ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام