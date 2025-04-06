2025-04-06 11:45:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - واسط

أعلنت قيادة شرطة واسط، اليوم الأحد (6 نيسان 2025)، عزمها بتنفيذ حملة للحد من المظاهر المسيئة للقيم والأعراف المجتمعية.

وذكرت القيادة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن "تشكيلاتها ستنفذ حملة تفتيش شاملة على المقاهي، والأماكن العامة، لمتابعة السلوكيات غير السليمة ومحاسبة المخالفين، لاسيما ممن يرتدون ملابس غير لائقة (برمودة)، لما تمثله من ظواهر غير حضارية لا تنسجم مع تقاليد وأعراف مجتمعنا الواسطي".

وأضافت، انه "سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة بحق أصحاب المقاهي الذين يسمحون بدخول الطلبة المتسربين من المدارس خلال أوقات الدوام الرسمي والشباب الأحداث دون سن الـ 18 وتعاطي (الأركيلة)، لما في ذلك من تأثير سلبي على العملية التربوية والمجتمعية".