دعوات نيابية بتشكيل غرفة عمليات مركزية لإدارة ملف المياه

2025-04-06 11:50:11 - المصدر: الاقتصاد نيوز

دعا النائب عارف الحمامي، اليوم الأحد، إلى تشكيل غرفة عمليات مركزية لإدارة ملف المياه في محافظات الجنوب والوسط، في ظل مؤشرات أزمة شح المياه مع اقتراب فصل الصيف. وذكر الحمامي، أن المدن والقرى الواقعة على ذنائب الأنهار في محافظتي ذي قار وميسان تعاني من تقليل الإطلاقات المائية، ما أدى إلى أضرار كبيرة في توفير مياه الشرب. وشدد على ضرورة ضمان توزيع عادل للمياه ومنع التجاوزات لضمان وصول المياه لمحطات الإسالة. ولفت الحمامي إلى أهمية مراجعة شاملة لملف المياه في عموم المحافظات لتجنب تفاقم الأزمة في الصيف المقبل وضمان تلبية احتياجات المواطنين من المياه ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام