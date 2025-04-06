الكهرباء توجه دعوة مهمة للمواطنين بشأن توفير الطاقة

2025-04-06 11:50:11 - المصدر: الاقتصاد نيوز

أكد وزير الكهرباء، زياد علي ، اليوم الأحد، المضي بتنفيذ مشاريع تعتمد على الوقود المحلي، فيما أشار إلى أن الخطة الحكومية تركز على تحقيق الاكتفاء الذاتي من الطاقة. وقال فاضل للوكالة الرسمية وتابعته عراق اوبزيرفر، إن تنويع مصادر الطاقة يعد خطوة أساسية لخدمة المستهلك والمنظومة الكهربائية بشكل عام، داعياً المواطنين إلى ضرورة تنويع مصادر الطاقة. وأضاف، أن الخطة التي بدأت الحكومة تنفيذها منذ تشكيلها تركز على إنشاء محطات تعتمد على الوقود المحلي، وذلك بدلاً من الوقود المستورد، مؤكداً أن وزارة الكهرباء ماضية في تنفيذ مشاريع تعتمد على الوقود المحلي. وأشار إلى، أن وزارة النفط تعمل على استثمار الغاز المحلي، مما سيؤدي إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من الطاقة، مبيناً أن هذا التوجه الحكومي الكبير سيسهم في تحسين واستقرار تجهيز الكهرباء في البلاد. ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام