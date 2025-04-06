يسهل عملية توزيع أسطوانات الغاز.. النفط توضح تفاصيل تطبيق "قنينة"

2025-04-06 12:55:01 - المصدر: واع

بغداد ـ واع

أوضحت وزارة النفط، اليوم الأحد، تفاصيل تطبيق "قنينة" الذي سيطلق قريباً، فيما أشارت الى أنه يسهل عملية توزيع أسطوانات الغاز.

وذكر بيان للوزارة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "تطبيق "قنينة" واعد ويسهل عملية توزيع أسطوانات الغاز".

وأوضحت الوزارة بعض النقاط المهمة للمواطنين، منها :

1- تطبيق قنينة هو تطبيق يهدف إلى تسهيل عملية توزيع أسطوانات الغاز بين المواطنين ووكلاء الغاز، حيث يتيح التطبيق للمواطن تحديد وكيل الغاز المفضل لديه أو الأقرب إليه، كما يظهره على الخريطة، ثم طلب العدد المطلوب من الأسطوانات وتحديد موقعه ليتم توصيلها الى العميل بكل سهولة.

2- التطبيق يقلل التلوث السمعي، ويوفر الوقت والجهد حيث سيقضي التطبيق على الضوضاء الناتجة عن أصوات سيارات وكلاء الغاز، كما سيقلل من حركة سيارات وكلاء البيع، حيث ستكون المنازل التي تحتاج إلى شراء الأسطوانات محددة مسبقاً للوكيل، مما يجنبه التجوال العشوائي ويوفر الوقت والوقود له، كما يسمح للمواطن بطلب الأسطوانات بسرعة وسهولة من دون الحاجة إلى الانتظار.

3 - رسوم الاشتراك لوكلاء الغاز رمزية جدا وبالكاد تغطي المبالغ التشغيلية ، حيث تبلغ رسوم الاشتراك اليومية للوكلاء (330) ديناراً يومياً، أي ما يعادل (6.5) دنانير تقريبا، لكل أسطوانة ، إذا تسلم الوكيل (50) أسطوانة يومياً، و (3) دنانير إذا تسلم (100) أسطوانة يومياً، و(1.5) دينار إذا تسلم (150) أسطوانة يومياً، وهي الكمية المسموح بها يومياً، وهذه الرسوم رمزية جدا، ولذلك لا يمكن للوكيل زيادة سعر الأسطوانة بحجة رسوم الاشتراك الضئيلة.

4- التدرج في تطبيق النظام بنسبة مدروسة، حيث حرصت شركة توزيع المنتجات النفطية على مراعاة نسبة استخدام التطبيق، حيث تم تحديدها بـ (50) تبدأ 5% بالشهر الأول وترتفع تدريجيا وصولاً لنسبة 50% لنهاية العام الحالي، وذلك لمنح الوكلاء الوقت للتدريب على استخدام التطبيق، ومراعاة المنازل التي لا تمتلك إنترنت أو غير قادرة على استخدامه.

5- التطبيق لا يتدخل في سعر بيع أسطوانات الغاز مطلقا، وهو ما يخشاه الوكلاء، حيث يظن بعضهم أنه يراقبهم أو يحاسبهم على أي تغيير في السعر ومخالفة البيع عن السعر الرسمي المحدد من قبل وزارة النفط الذي هو (6,000) دينار للأسطوانة.

6 - يعترض بعض الوكلاء على التطبيق لأنه سيكشف عدد الأسطوانات المستلمة والمباعة، وأماكن البيع، وهو ما لا يناسب بعض الوكلاء الذين يملكون سيارات غير مجازة يتم توفير الحصة بطريقة غير قانونية لها ، وهذا ما سيوقفه التطبيق، أو الوكلاء الذين يقومون بتهريب الأسطوانات من المحافظات المجاورة للإقليم.

7- يأتي تطبيق قنينة، في إطار توجه الحكومة نحو التحول الرقمي الكامل في قطاعات الخدمات، مما يسهم في تحسين الخدمة وتنظيمها لصالح المواطنين.

8- التطبيق هو مشروع ريادي لمجموعة من الشباب، وقد فاز بالمسابقة الوطنية لريادة الأعمال لعام 2021، وتم تبنيه والتعاقد معه دعماً للمشاريع الشبابية الناشئة، وهو ليس تابعاً لأي شركة احتكارية.

9 - التطبيق في مراحله الأخيرة قبل الإطلاق الرسمي حاليا، ونحن ماضون في مرحلة الإطلاق، حيث يتم تحميل التطبيق على أجهزة الوكلاء وتدريبهم على استخدامه حالياً، وسيتم إطلاقه رسمياً قريباً.

10- تمت الموافقة على منح (1000) شاب رخصة وكالة بيع غاز سريعة، وسيتم إطلاق الاستمارة الخاصة بهم الأسبوع المقبل ، حيث سيرتبط هؤلاء الوكلاء بالتطبيق بشكل كامل، مما يسهم في تعزيز انتشاره، ودعم تشغيل الشباب، وتوفير فرص عمل جديدة لهم.

11 - سيتم رفع دعوى قضائية ضد (18) شخصاً من رابطة وكلاء الغاز، الى جانب وكلاء ظهروا في الإعلام وصرحوا بمعلومات خاطئة محرضين المواطنين ضد المشروع الوطني بأكاذيب لا أساس لها من الصحة وجميع هذه الادعاءات موثقة بالصوت والصورة.

12- لا توجد للمواطنين أي رسوم خاصة بالتطبيق، ولا توجد أي رسوم تفرض على أي جهة غير ما ورد بالنقطة (3).