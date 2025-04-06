بمشاركة 350 دار نشر .. اربيل تحتضن معرض الكتاب الدولي بنسخته الـ17

2025-04-06 12:55:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ من المقرر أن تنطلق فعاليات معرض الكتاب الدولي في اربيل بنسخته الـ17 يوم الأربعاء المقبل الموافق التاسع من شهر نيسان/أبريل الجاري.

وقال عضو اللجنة المنظمة لمعرض اربيل للكتاب، آراس محمود ميران، لوكالة شفق نيوز، إن التحضيرات للمعرض وصلت إلى مراحلها النهائية وستنتهي في يوم الافتتاح.

وأضاف أن 350 دار نشر ستشارك في المعرض منها 150 دار نشر أجنبية، و200 عراقية وعربية، من بينها 60 دار نشر كوردية من الاقليم وايران وتركيا، ومن المؤمل أن يُعرض أكثر من 350 ألف عنوان.

وتابع ميران القول إن معرض أربيل للكتاب بنسخته الـ17 سيستمر لمدة عشرة أيام، مشيرا الى توجيه الدعوة لعدد من ضيوف الشرف لحضور المعرض.