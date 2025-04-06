عضو في "نينوى الموحدة": مكتب الحاصود يمنع أمين السر من الدخول

2025-04-06 13:00:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ كشف عضو في تحالف "نينوى الموحدة"، اليوم الأحد، عن منع مكتب رئيس مجلس محافظة نينوى احمد الحاصود لأمين سر المجلس من حضور جلسة كان من المقرر عقدها بمشاركة كتل سياسية عدة، في خطوة وصفها بأنها "محاولة لإفشال الجلسة ومنع تمرير قرارات هامة".

وقال العضو، الذي فضّل عدم الكشف عن اسمه، لوكالة شفق نيوز، إن "مكتب رئيس المجلس قام بمنع أمين السر من الدخول إلى جلسة مجلس المحافظة، واحتجزه داخل مبنى المجلس بعد سحب هاتفه الشخصي، وذلك لمنعه من أداء مهامه القانونية والإدارية في الجلسة التي دعت إليها كتل نينوى الموحدة والحزب الديمقراطي الكوردستاني (البارتي) وعدد من الأعضاء الآخرين".

وأضاف أن "رئيس مجلس محافظة نينوى غير متواجد حالياً في المدينة، ويتواجد في العاصمة بغداد، وكان من المتوقع أن يُدار الجلسة من قبل نائبه أو أي عضو مكلف، إلا أن التخوف من اتخاذ قرارات قد لا تصب في مصلحة الكتلة التي ينتمي إليها، دفعه إلى تعطيل انعقاد الجلسة بهذه الطريقة".

وتأتي هذه التطورات وسط تصاعد الخلافات داخل مجلس محافظة نينوى، لاسيما في ظل محاولات بعض الكتل الدفع باتجاه إقالة رئيس المجلس، في وقت تُتهم فيه بعض الجهات بعرقلة سير الجلسات أو منع النصاب القانوني، ما يُعمق الأزمة السياسية والإدارية في المحافظة.