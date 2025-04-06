السوداني يصدر توجيها مهما يخص مطار الموصل الدولي

2025-04-06 13:00:13 - المصدر: الاقتصاد نيوز

وجه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، باختيار شركة متخصصة ورصينة لتشغيل مطار الموصل الدولي. وذكر بيان لمكتبه الإعلامي تلقته الاقتصاد نيوز، أن السوداني استقبل محافظ نينوى عبد القادر أحمد دخيل لاستعراض الأوضاع العامة في المحافظة، وسير العمل بالمشاريع الخدمية والاستراتيجية، ومنها مطار الموصل الدولي. ووجّه رئيس مجلس الوزراء سلطة الطيران المدني ومحافظ نينوى باختيار شركة متخصصة ورصينة لتشغيل المطار، وفق المعايير الدولية المعتمدة في تشغيل المطارات. وأشار إلى أن اللقاء أكد على ضرورة إنجاز المشاريع التنموية المهمة في المحافظة، وذلك ضمن المواصفات والتوقيتات المحددة. ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام