كركوك.. ضبط متهم انتحل صفة أمنية لممارسة النصب والاحتيال

2025-04-06 13:00:13 - المصدر: الاقتصاد نيوز

أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الأحد، ضبط متهم انتحل صفة أمنية، لممارسة النصب والاحتيال على أصحاب شركات أهلية في محافظة كركوك. وذكرت الهيئة في بيان تلقته الاقتصاد نيوز إنه بعد ورود معلومات تفيد بتعرض عددٍ من أصحاب شركات السياحة والسفر العاملة في محافظة كركوك للابتزاز والمساومة من جهات مجهولة، قام فريق عملٍ للتحري والتقصّي بنصب كمينٍ مُحكمٍ للمشكو منه، وضبطت المتهم أثناء تسلّمه مبلغاً قدره مليون وخمسمائة ألف دينار، مبينة أن المتهم اعترف بـانتحال صفة الانتماء لأحد الأجهزة الأمنية؛ بغية ممارسة أعمال النصب والاحتيال؛ والحصول على مبالغ ماليَّةٍ. وأضافت هيئة النزاهة أنه تم تنظيم محضر ضبط أصوليّ بالعملية، التي تمت وفق أحكام القرار 160 لسنة 1983، وعرضه صحبة المتهم والمبرزات المضبوطة أمام قاضي محكمة تحقيق كركوك الخفر المختصة بالنظر في قضايا النزاهة؛ والذي بدوره قرَّر توقيف المتهم على ذمَّة التحقيق. ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام