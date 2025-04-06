2025-04-06 13:10:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ تظاهر في محافظة بابل، يوم الأحد، المئات من الموظفين وأصحاب العقود والخريجين، احتجاجاً على التفاوت فيالرواتب بين الدوائر، واستبعادهم من فرص التوظيف.

وقال مراسل وكالة شفقنيوز، في المحافظة، إن "المئات من الموظفين، بينهم تربويون، تجمعوا قرب مبنىالمحافظة، مطالبين بإقرار سُلّم الرواتب الجديد وقانون الخدمة المدنية، مؤكدين أنالرواتب الحالية غير عادلة وتُسبب فجوة كبيرة بين الوزارات، حيث لا تتجاوز رواتببعض الموظفين 180 ألف دينار".

وفي تظاهرة أخرى، تحتمجسر الثورة وسط الحلة، أفاد المراسل، أن "العشرات من الخريجين والعقود عبرواعن رفضهم لاستبعادهم من التعيينات الأخيرة، رغم مضي سنوات طويلة على تخرجهم".

وتابع أن "المتظاهريندعوا الحكومة المركزية إلى التدخل الفوري وإنصافهم بتطبيق العدالة في التوظيفوالرواتب".