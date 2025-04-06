2025-04-06 13:10:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ تمكنت هيئة النزاهة الاتحادية من ضبط متهم متلبسًا بانتحال صفة، واستغلال ذلك لممارسة أعمال النصب والاحتيال على أصحاب شركات أهلية في محافظة كركوك.

وأفادت الهيئة في بيان لها صدر اليوم الأحد، بأن العملية تمت بناءً على مذكرة قضائية صادرة عن قاضي محكمة تحقيق كركوك المختصة بقضايا النزاهة. وأوضحت أن الهيئة قامت بتشكيل فريق عمل للتحري والتقصي بشأن معلومات وردت إليها تفيد بتعرض عدد من أصحاب شركات السياحة والسفر في كركوك للابتزاز من جهات مجهولة تدعي انتماءها إلى أحد الأجهزة الأمنية في المحافظة، مطالبةً بمبالغ مالية لقاء إعادة فتح شركاتهم التي أغلقتها هيئة السياحة في كركوك بسبب عدم التزامها بالضوابط والتعليمات.

وأضافت الهيئة أن الفريق الذي انتقل إلى مركز المحافظة قام بنصب كمين محكم للمتهم، وتم ضبطه متلبسًا بالجرم المشهود أثناء تسلمه مبلغًا قدره مليون وخمسمائة ألف دينار، والذي يمثل جزءًا من المبلغ المتفق عليه.

وأكدت الهيئة أن المتهم اعترف بانتحال صفة الانتماء إلى أحد الأجهزة الأمنية بهدف ممارسة أعمال النصب والاحتيال والحصول على مبالغ مالية.

وأشارت الهيئة إلى أنها نظمت محضر ضبط أصولي للعملية، وتم عرض المتهم والمبرزات المضبوطة أمام قاضي محكمة تحقيق كركوك، الذي قرر توقيف المتهم على ذمة التحقيق وفقًا لأحكام القرار (160 لسنة 1983).