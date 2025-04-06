أول طلب رسمي للاعتراض على نتائج أسماء المرشحين لعقود الـ7000 في محافظة ديالى (وثيقة)

2025-04-06 13:20:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - ديالى

قدم عضو مجلس محافظة ديالى رعد التميمي، اليوم الأحد (6 نيسان 2025)، أول طلب رسمي للاعتراض على نتائج إعلان أسماء المرشحين لعقود الـ7000 في المحافظة".

وطالب التميمي بحسب وثيقة قدمها لرئيس مجلس المحافظة واطلعت عليها "بغداد اليوم" بإيقاف إعلان أسماء المرشحين لعقود الـ7000 في المحافظة، لضمان إجراء تحقيق في عدة نقاط وعلامات استفهام على حد وصفه.

وادناه نص الوثيقة:













