حملة أمنية تلاحق مرتدي "البرمودا" في واسط

2025-04-06 13:20:08 - المصدر: جريدة المدى

المدى/بغداد أعلنت قيادة شرطة محافظة واسط، اليوم الاحد، إطلاق حملة تفتيش أمنية واسعة النطاق تستهدف المقاهي والكوفيهات والأماكن العامة في جميع أنحاء المحافظة. وقالت قيادة شرطة المحافظة في بيان تلقته (المدى) إن "الحملة تأتي في إطار الجهود المتواصلة لحماية النسيج المجتمعي والحفاظ على القيم الأخلاقية والتقاليد الاجتماعية الأصيلة التي تميز أبناء المحافظة". وأضاف البيان أن […]

