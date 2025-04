المرور تصدر قرارات جديدة بشأن تسجيل الدراجات النارية

2025-04-06 13:20:08 - المصدر: جريدة المدى

المدى/بغداد أصدرت مديرية المرور العامة، اليوم الأحد، قرارات جديدة بشأن تسجيل الدراجات النارية. وذكر بيان للمديرية، تلقته (المدى)أنه "تقرر عدم حجز الدراجات النارية إلا بعد انتهاء مدة (90) يوماً الممنوحة لها لتسجيلها أصولياً بموجب البيان رقم (1) لعام 2025، على أن يلتزم أصحابها بالحصول على إجازة سياقة، والالتزام بقانون المرور والتعليمات النافذة، وبالإشارات الضوئية، وعدم […]

