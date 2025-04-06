فليك: الفشل جزء من كرة القدم والتعادل سيساعدنا

2025-04-06 14:21:15 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

رأى مدرب برشلونة، هانز فليك، اليوم الأحد (6 نيسان 2025)، أن التعادل (1-1) مع ريال بيتيس في الجولة 30 من الليجا، له جوانب إيجابية، مشددا على أنه غير مهتم بخسارة ريال مدريد أمام فالنسيا.

وقال فليك، في تصريح صحفي، "ارتكبنا الكثير من الأخطاء في الشوط الأول.. في الشوط الثاني كنا أفضل بكثير، وخلقنا فرصا".

وأردف، "أنا سعيد، وأشعر بإيجابية لما رأيته في الشوط الثاني.. قمنا بتبديلات، وكان من المهم أن يحصل بيدري، وجافي، وفيران توريس على راحة.. لعبنا ضد أحد أفضل فرق الليجا حاليا".

وردا على سؤال "هل كان الفوز سيمثل ضربة في سباق الليجا؟"، وذلك بعد هزيمة ريال مدريد أمام فالنسيا (1-2)، قال فليك، "حصدنا نقطة إضافية.. أكرر، أنا راض.. لا يهمني ما يحدث في مدريد، نحن نركز على أنفسنا".

وتابع المدرب الألماني، "سيكون إينيجو مارتينيز جاهزا للعب أمام دورتموند في دوري أبطال أوروبا.. قررنا ألا يكون على دكة البدلاء، ليحصل على التعافي اللازم".

واسترسل، "تعرض جافي لإصابة مروعة، لكنه يتحسن تدريجيا.. ليس لدي أي شك في أنه سيعود إلى مستواه.. سنساعده ليعود إلى 100% من جاهزيته".

وسئل فليك "هل أعجبك التحكيم؟"، فرد قائلا: "لا أريد الحديث عن الحكام".

يذكر أن برشلونة يتصدر جدول ترتيب الليجا برصيد 67 نقطة، متفوقا بفارق 4 نقاط عن غريمه وأقرب ملاحقيه الريال، قبل 8 جولات على نهاية الموسم.

المصدر: وكالات