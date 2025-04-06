دهوك تستعد لمؤازرة فريقها الكروي بجمهور حاشد الى الكويت

2025-04-06 14:21:58 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ يستعد 5 آلاف شخص من ابناء محافظة دهوك، للتوجهالى الكويت من أجل مؤازرة فريقها في مباراته المقررة ضد نادي القادسية الكويتي فيذهاب بطولة اندية الخليج العربي.

وقال بكر هروري وهو صاحب احدى مكاتب السفر والسياحة فيمحافظة دهوك لوكالة شفق نيوز، إن "آلاف المشجعين لنادي دهوك توافدوا علىمكاتب السياحة للحصول على مقعد سفر الى دولة الكويت، وذلك لمؤازرة فريقهم فيمباراته ضد نادي القادسية الكويتي في ذهاب بطولة اندية الخليج العربي".

واضاف، انه "بعد قرار دولة الكويت بالموافقة على طلبوزارة الخارجية العراقية، زار عدد كبير من عشاق النادي مكاتب السفر، ولكن القرارشمل فقط 2000 شخص على الرغم من أن أكثر من 5000 شخص أبدوا رغبتهم في السفر".

كما أشار هروري الى ان "الرحلات ستنطلق ليلا في تمامالساعة الـ 12 الى دولة الكويت"، موضحا ان "سعر التذكرة للفرد الواحد هو280 دولاراً، بدون رسوم تأشيرة الدخول (الفيزا)".

من جانبه اكد عضو الهيئة الادارية لنادي دهوك هشيار فريقللوكالة، أن "إدارة النادي قامت بالتنسيق مع 20 شركة داخل المدينة، حيث منحتكل شركة فرصة سفر لـ100 مشجع ليكون المجموع الكلي 2000 مشجع سيتمكنون من مرافقةالفريق الى الكويت".

يذكر ان نادي دهوك ممثل العراق، سيلعب مباراة تاريخية ضدنادي القادسية الكويتي في الثامن من الشهر الجاري ضمن بطولة اندية الخليج العربي.