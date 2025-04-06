التربية تصدر تعليمات العمل بنظام المحاولات (وثيقة)

2025-04-06 14:25:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت وزارةالتربية، يوم الأحد، عن تعليمات العمل بنظام المحاولات للطلبة الراسبين للعامالدراسي 2023 – 2024.

وقالت التربية في كتابرسمي، موجه إلى مديريات التربية كافة عدا إقليم كوردستان، وورد لوكالة شفق نيوز،إن "اللجنة الدائمة للامتحانات العامة تُصدر ضوابط وتعليمات إعادة العملبنظام المحاولات للطلبة الراسبين للعام الدراسي 2023 – 2024، بدرس واحد أو درسينفي الصف السادس الإعدادي بفروعه كافة".

وأضافت "على أنيؤدوا الامتحان في 2024 – 2025".

وأرفقت الوزارةتعليمات التنفيذ في الكتاب، والخيارات أمام الطلبة، ومكونة من 6 نقاط.

وأعلنت وزارة التربية، أواخر آذار/ مارسالماضي، عن تصويت هيئة الرأي على إعادة العمل بنظام المحاولات للعام الدراسي2023-2024، وذلك بناءً على توصيات مجلس النواب العراقي.

وذكرت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن"القرار يشمل الطلبة الراسبين بدرس واحد أو درسين في الصف السادس الإعداديبجميع فروعه"، مشيرة إلى أن "هؤلاء الطلبة سيتمكنون من أداء الامتحاناتوفق نظام المحاولات خلال العام الدراسي 2024-2025".

وأشارت الوزارة، بحسب البيان، إلى أن"لجنة مختصة ستضع آلية لتنفيذ القرار وضمان تطبيقه بالشكل المناسب".

وصوت مجلس النواب العراقي، في وقت سابق، خلالجلسته الاعتيادية برئاسة رئيس محمود المشهداني، على توصية لوزارة التربية بإعادةالعمل بنظام المحاولات.