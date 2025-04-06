2025-04-06 14:25:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ شهدت محافظات بابل والبصرة وكربلاءوذي قار، يوم الأحد، تظاهرات كبيرة من قبل الموظفين والكوادر التدريسية، للمطالبةبإقرار سلم الرواتب وتحقيق مطالبهم، فضلا عن الاحتجاج على التفاوت في الرواتب بينالدوائر.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، في المحافظة، إن"المئات من الموظفين، بينهم تربويون، تجمعوا قرب مبنى المحافظة، مطالبينبإقرار سُلّم الرواتب الجديد وقانون الخدمة المدنية، مؤكدين أن الرواتب الحاليةغير عادلة وتُسبب فجوة كبيرة بين الوزارات، حيث لا تتجاوز رواتب بعض الموظفين 180ألف دينار".

وفي تظاهرة أخرى، تحت مجسر الثورة وسط الحلة،أفاد المراسل، أن "العشرات من الخريجين والعقود عبروا عن رفضهم لاستبعادهم منالتعيينات الأخيرة، رغم مضي سنوات طويلة على تخرجهم".

وتابع أن "المتظاهرين دعوا الحكومةالمركزية إلى التدخل الفوري وإنصافهم بتطبيق العدالة في التوظيف والرواتب".

من جهة أخرى، أفاد المراسل، بأن متظاهرين دخلوامبنى مديرية الموارد المائية في جبلة شمال المحافظة.

وبين أن "المتظاهرين طالبوا بإقالة مديرالري في المحافظة، وتوفير المياه لجميع المناطق الريفية".

وفي البصرة، خرجت تظاهرة لموظفي دوائر الدولة،للمطالبة بتعديل سلم الرواتب لتحسين وضعهم المعيشي و انتشالهم من الأوضاع الماديةالمتردية.

وقال ممثل التظاهرة عمار الزيدي، لوكالة شفقنيوز، إن "رئيس مجلس الوزراء مطالب اليوم بالوفاء بوعده الذي قطعه لكافةالموظفين في العراق خلال اجتماعه بممثليهم في تاريخ 30/6/2024، و إكمال إجراءاتلجنة الأمر الديواني الخاص بتعديل سلم الرواتب".

وأضاف، أن "التظاهرات مستمرة ولن يتمالتراجع عنها حتى إقرار تعديل سلم الرواتب، الذي ينتشل الموظفين من الواقع المزريويحسن من رواتبهم المتردية التي يتقاضوها"، مؤكدا أن "مطالبنا مستمرةبإعادة القانون إلى مجلس النواب العراقي لغرض مناقشته وإقراره في القريبالعاجل".

وفي ذي قار، نظم العشرات من المعلمين، وقفاتاحتجاجية للمطالبة بزيادة رواتبهم، وفقا لما أفاد به مراسل وكالة شفق نيوز.

وقال المراسل، إن "العشرات من المعلمينوالمدرسين نظموا وقفات احتجاجية أمام مدارسهم في مركز المحافظة ومناطق الاقضيةوالنواحي للمطالبة بزيادة رواتبهم أسوة ببقية موظفي الوزارات الآخرى".

وتابع أن "المحتجين رفعوا لافتات كتبعليها (حقوق المعلم كرامة وطن) و(نقابة المعلمين لا تمثلنا)".