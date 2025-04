2025-04-06 14:35:07 - المصدر: جريدة المدى

المدى/بغداد كشف رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري، تفاصيل الرد الذي وجهته إيران على الرسالة التي أرسلها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إلى الإمام الخامنئي وتابع: "رد قائد الثورة الإسلامية ارتكز على أننا لسنا البادئين بالحرب، لكننا سنرد على أي تهديد بكل قوتنا، كما أكد نحن نريد السلام في المنطقة، وفيما […]

