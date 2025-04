2025-04-06 14:35:07 - المصدر: جريدة المدى

المدى/خاص شهدت أسواق مدينة الرمادي، مركز محافظة الأنبار، ارتفاعًا كبيرًا في أسعار الخضروات، وعلى رأسها الطماطم، التي قفز سعر الكيلوغرام الواحد منها من 500 دينار إلى 1750 دينارًا خلال أيام قليلة، ما أثار استياء المواطنين والمزارعين والتجار على حدّ سواء. يقول أبو أحمد، أحد تجّار الجملة في علوة الرمادي، في حديث لـ(المدى) إن "السبب الرئيسي […]

The post الطماطة تشتعل في الرمادي: سيطرات مغلقة وغياب الرقابة يرفع الأسعار إلى 1750 دينارًا appeared first on جريدة المدى.