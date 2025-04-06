2025-04-06 16:00:05 - المصدر: الطاقة

يستعد قطاع الكهرباء في العراق لتحقيق طفرة مهمة في مشروعات المنظومة، من خلال الاعتماد على الوقود المنتج محليًا، وهو ما يؤدي في نهاية المطاف إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من الطاقة. وبحسب تصريحات لوزير الكهرباء العراقي المهندس زياد علي فاضل، اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، اليوم الأحد 6 أبريل/نيسان (2025)، فإن الوزارة تواصل تنفيذ …

إقرأ: قطاع الكهرباء في العراق ينفّذ خطط "الوقود المحلي" لتحقيق الاكتفاء الذاتي على منصة الطاقة



