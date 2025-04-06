الاتحاد الديمقراطي: سوريا بحاجة لاطراف دولية ونرفض مركزية دمشق

2025-04-06 16:00:07 - المصدر: شفق نيوز

شدد حزب الاتحاد الديمقراطي الكوردي السوري، يوم الأحد، على أن سوريا بحاجة لأطراف دولية لضمان الانتقال إلى المرحلة الانتقالية التي تشهدها حالياً، فيما اكدت انهم رافضين اعتماد المركزية بسوريا.

وقالت المتحدثة باسم الحزب سما بكداش لوكالة شفق نيوز، إن "جميع المكونات السورية، لديها تخوف من مما تقوم به السلطات المؤقتة بدمشق"، مضيفة أن "هذه الأفعال، تجعلنا ندعو إلى تواجد أطراف دولية في سوريا، لضمان العملية الانتقالية وتحقيق الديمقراطية، وعدم التشبث بالسلطة".

واوضحت أن "حزبها ضد اعتماد المركزية في سوريا، الذي عانت منه الشعوب السورية طوال السنوات الماضية"، مؤكدةً أنهم "مع النظام يكون لا مركزي تعددي ديمقراطي".

وشدد الحزب الذي يعتبر المظلة السياسية لقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، على "وحدة الصف الكوردي والقضية الكوردية، مع احترام خصوصية كل جزء من أجزاء كوردستان الاربعة"، واصفةً العلاقات بينهم وإقليم كوردستان العراق، بـ "الجيدة وأفضل من السابق، هناك تواصل مستمر عبر مظلوم عبدي قائد قوات سوريا الديمقراطية".

وبعد سقوط نظام الأسد في أواخر العام الماضي، رعت الولايات المتحدة وفرنسا ودول أخرى في التحالف الدولي مرحلة جديدة من الحوار بين الأطراف الكوردية، وأسفر ذلك بدء جولات حوار جديدة بدعم من مظلوم عبدي والزعيم الكوردي مسعود بارزاني.

وفي 16 كانون الثاني 2025، استقبل مسعود بارزاني في أربيل قائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي، وذلك للمرة الأولى منذ 14 عاماً.

علي ناجي / شفق نيوز