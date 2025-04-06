زاخو: استقبلنا 41 ألف سائح خلال عطلة عيد الفطر (صور)

2025-04-06 16:00:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت مديرية السياحة في إدارة زاخو،يوم الأحد، عن وصول عدد السائحين خلال عطلة عيد الفطر إلى 41 ألفا، بينهم من خارجالعراق.

وقال مسؤول الاعلام في المديرية، بيورا سندي،لوكالة شفق نيوز، إن "نحو 17 ألف سائح جاؤوا من محافظات إقليم كوردستان فيحين تجاوز عدد الزوار من بقية المحافظات العراقية 22 ألفا، كما دخل نحو 1150 سائحاالى مدينة زاخو عبر منفذ إبراهيم الخليل الحدودي".

وأضاف أن "مديرية السياحة في زاخو اعدتخطة مسبقة لاستقبال السياح، بدأت قبل ايام من حلول العيد وذلك بالتنسيق مع عدد منالدوائر والمؤسسات المعنية، وتضمنت الخطة تشكيل لجان ميدانية قامت بجولات علىالمواقع السياحية للاطلاع على جاهزيتها وتوفير الاجواء الملائمة للزوار بما يضمنلهم تجربة سياحية امنة وممتعة".

وقد استقبلت أربيل، عاصمة إقليم كوردستان، خلالعطلة عيد الفطر التي امتدت لسبعة أيام، أكثر من 76 ألف سائح، فيما استقبلت محافظةالسليمانية 50 ألف سائح.