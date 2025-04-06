الاتحاد العام للأدباء يعلن استعداده للمشاركة بمعرض أربيل الدولي للكتاب

2025-04-06 16:05:03 - المصدر: واع

بغداد – واع – عدي العبادي

أعلن الاتحاد العام للأدباء والكتّاب في العراق ،اليوم الأحد، عن استعداده للمشاركة بمعرض أربيل الدولي للكتاب بدورته السابعة عشرة.

وقال مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "معرض أربيل الدولي للكتاب بدورته السابعة عشرة سينعقد للمدة من 9-19 نيسان في محافظة أربيل"، مبينا أن "مشاركة الاتحاد جاءت عن طريق منشوراته التي تضمّ آخر إصدارات أدباء الوطن".

وأضاف أن "عناوين الكتب يتجاوز عددها (300) عنوان رصين من الكتب النقدية والفكرية والشعرية والسردية، فضلاً عن مجلّات الاتحاد العريقة".