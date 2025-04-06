مانشستر سيتي يواجه الشياطين الحمر من الاجل البقاء بسباق التأهل

2025-04-06 16:10:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

يسعى مانشستر سيتي للبقاء في سباق التأهل إلى دوري أبطال أوروبا، عندما يواجه مانشستر يونايتد، اليوم الأحد (6 نيسان 2025)، في الجولة الـ31 من الدوري الإنجليزي.

ويحتل السيتي المركز الخامس في جدول الترتيب بـ51 نقطة، بينما يتواجد يونايتد في المرتبة 13 برصيد 37 نقطة.

ووفقا لشبكة "90min" فإن التشكيل المتوقع للفريقين في الديربي، كالآتي:

مانشستر يونايتد

حراسة المرمى: أونانا.

الدفاع: دالوت، يورو، ماجواير، مزراوي، دورجو.

الوسط: أوجارتي، برونو فرنانديز، ماسون ماونت.

الهجوم: جارناتشو، زيركزي.

مانشستر سيتي

حراسة المرمى: إيدرسون.

الدفاع: نونيز، دياز، جفارديول، أورايلي.

الوسط: جونزاليس، كوفاسيتش، سافينيو.

الهجوم: فودين، دوكو، عمر مرموش.

المصدر: وكالات